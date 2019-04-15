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  3. 15 Nisan 2019 17:38

Gebe olduğunu anlayamadı yolda doğurdu

Kocaeli'de 1.5 ay önce aldığı ve rahatsız olduğu düşüncesiyle köpeğini veterinere götüren kişi köpeğinin gebe olduğunu yolda doğururken öğrendi.

Gebe olduğunu anlayamadı yolda doğurdu
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, İsmail Üstün'ün 1,5 ay önce aldığı ve rahatsızlığı nedeniyle veterinere götürdüğü köpeği, biri yolda diğeri veterinerde olmak üzere 2 yavru doğurdu.

Gölcük Değirmendere Mahallesi'nde oturan İsmail Üstün, 1,5 ay önce arkadaşından aldığı fino cinsi köpeği rahatsızlanması üzerine kucağına alarak veterinere götürmek üzere yola çıktı. İsmail Üstün yolda köpeğin doğurduğunu fark etti. İsmail Üstün köpeğini ve doğan yavrusunu alarak veterinere götürdü. Köpek, veteriner kliniğinde de bir yavru dünyaya getirdi.

'GEBE OLDUĞUNU ANLAMADIK'

 İsmail Üstün büyük şaşkınlık yaşarken, "Evde bir anda hayvanda bir değişiklik hissettik. Biz de bir rahatsızlığı vardır diyerek veterinerimize götürüyorduk. Köpeğim kucağımdaydı bir anda bir ıslaklık hissettim yol kenarına koydum, bir baktım ki doğuruyor. Gebe olduğunu hiç anlamadık" dedi.

DHA

köpek , veteriner , kocaeli
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