Geçen hafta 41 kr zamlanan motorine 23 kuruş daha zam geliyor
Motorine geçen hafta yapılan 41 kuruşluk zammın ardından motorine bir zam daha geliyor. Gelecek zam oranı 23 kuruş olarak açıklandı. Böylece motorinin litre fiyatı benzin fiyatını geçmiş olacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorine 23 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı, pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Böylece, üç günde ikinci kez zamlanan motorinin litre fiyatı benzini geçmiş olacak.
Cuma gecesi motorine 41, benzine 14 kuruş zam yapılmıştı.
İŞTE ZAMLI MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da ortalama 7,99 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8,22 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 7,93 liradan 8,16 liraya, İzmir'de 8,01 liradan 8,24 liraya çıkacak.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.
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