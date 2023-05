Gelecek Partili kadın yönetici öldürüldü!

Sakarya'da Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı genç kadın, birlikte yaşadığı emekli polis olduğu öğrenilen bir kişi tarafından katledildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, T.G. (55) birlikte yaşadığı E.E.’yu (38) tabancayla öldürüp, geçen yıl intihar eden oğlunun mezarının başında yaşamına son verdi.

Öldürülen kadının ise Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı olduğu öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde Yukarı Hüseyinşeyh Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli polis olduğu öğrenilen T.G., birlikte yaşadığı E.E.’yu, kendisine ait bağ evinin önünde bilinmeyen bir nedenle tabanca ile ateş açarak öldürdü. T.G., daha sonra geçen yıl 30 Mart’ta ölen oğlu G.G.’in (26) mezarı başına gitti. T.G., burada tabancayla kendini vurup, yaşamına son verdi. Cenazeler, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GELECEK PARTİSİ DUYURDU

Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları E.E.’nun vefat haberini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda, “İl Başkan Yardımcımız, çalışma arkadaşımız E.E.’yu kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerdeyiz. Başta evlatları olmak üzere ailesine ve Gelecek Partisi camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanın cennet olsun. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Bağcılar Yıldıztepe Yeşilbağ Ulu Cami’den kaldırılacaktır” ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan T.G.'in, geçen yıl 30 Mart'ta hayatını kaybeden oğlu G.G.'in ölüm yıl dönümünde sosyal medyadan paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"30 Mart 2022 günü saat 14.30'da bizleri bırakıp, gittin. O anki acını yüzüme, kalbime ve yüreğime bir ok gibi saplayarak haykırarak gittin evladım. O an ben sana şifa olamadım evlat, olamadım. Ben Allah'ıma yalvardıkça 'Allah’ım bana buraya kadarmış' dedi. Kocaman bir yıl oldu evladım. Bu acıları ne unutacağım ne de unutturacağım, sana söz verdim evladım. Nefes aldığım her günüm, nefessiz geçen günlerim oldu artık. Mekanın cennet olsun, güzel evladım, canım oğlum, nurlar içinde uyu."

DHA / İHA