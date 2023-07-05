Gelecek ve Saadet Partisi birleşti!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden seçimlere katılan Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, Meclis’te grup kurma kararı aldı.

Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nin bir süredir devam eden TBMM’de ortak grup kurma görüşmeleri sona erdi. İki partinin genel merkezlerinden yapılan yazılı açıklamada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun yarın saat 13.00'da konuya ilişkin ortak açıklama yapacağı duyuruldu.

10’ar milletvekili bulunan iki partinin ortak bir grupta bir araya gelmesiyle Meclis içtüzüğüne göre grup kurulması için gerekli sayıya ulaşılıyor. Grup kurulmasıyla birlikte genel kurulda söz hakkının artması, grup toplantıları düzenlemesi, komisyonlara üye verilmesi gibi pek çok hak kazanılıyor.

Hangi partinin çatısı altında birleşileceği henüz netlik kazanmazken Gelecek Partisi milletvekillerinin Saadet çatısına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Görüşmelerin başlangıç aşamasında yer alan DEVA Partisi, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla kurulacak grupta yer almayacağını açıklamıştı.