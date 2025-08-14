General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerine bağlı general ve amirallerin atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, Orgeneral Bahtiyar Ersay 1'inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Zorlu Topaloğlu 2'nci Ordu Komutanlığına, Orgeneral Kemal Yeni 3'üncü Ordu Komutanlığına, Orgeneral Levent Ergün Genelkurmay İkinci Başkanlığına atanırken, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına ise Orgeneral Rafet Dalkıran getirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına İlhan İstanbullu atandı. Tümgeneral Emre Tayanç Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Eğitim Tümen Komutanlığına getirildi.

İHA