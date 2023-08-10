Göçmen kaçakçılığında yeni iş birliği

İçişleri Bakanlığı, göçmen kaçakçılarının Türkiye-Sırbistan-Fransa-İngiltere üzerinden yeni bir yol oluşturması üzerine birçok ülke ile işbirliği yaptığı gibi İngiltere’yle de iş birliğine gideceğini duyurdu.

Alınan bilgilere göre, son dönemlerde göçmen kaçakçıları, Türkiye-Sırbistan-Fransa-İngiltere üzerinden yeni bir yol oluşturdu. Gidenlerin ise Türkiye’yi karalayarak iltica eden çoğu terör örgütleri ile ilişkili kişiler olduğu aktarıldı. Bu durum üzerine ise Türkiye ile İngiltere kolluk güçleri istihbarat paylaşımı dahil işbirliği yapacak.

İNGİLİZLER MÜKEMMELİYET MERKEZİ'NE DE DESTEK VERECEK

Bu işbirliği ile kesinlikle üçüncü ülke vatandaşları İngiltere’den Türkiye’ye kabul edilmeyecek. İngilizler ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacak Mükemmeliyet Merkezi’ne destek verecek. Bu merkez Türkiye’nin düzensiz göçle mücadelesine destek olacak. Bu çerçevede İngilizler ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G-20 bünyesinde göç ve yerinden edilmiş kişilere ilişkin bir çalışma yapılması önerisini destekleyecek ve ayrıca, konu G7 platformunda gündem haline getirecek.