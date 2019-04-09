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  3. 09 Nisan 2019 21:38

Göçmenleri harekete geçiren iddia

Son günlerde "sınır kapılarının açılacağı ve geçişlere izin verileceği" iddiası göçmenlerin Edirne'ye akın etmesine neden oldu.

Göçmenleri harekete geçiren iddia
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Son günlerde “sınır kapılarının açılacağı ve geçişlere izin verileceği” yönündeki söylentilerin artması üzerine, düzensiz göçmenlerin kara ve demiryoluyla Edirne’ye gelişleri sürüyor. Ekipler kentte önlemlerini arttırdı, 24 saatte 2 binin üzerinde göçmen yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sınıra giden tüm yollarda ve şehir içinde aldıkları tedbirler sayesinde gelişlerde düşüş kaydedilse de düzensiz göçmenlerin gelmeye devam ettiği belirtildi. 

Güvenlik güçleri, 4 Nisan Perşembe gecesinden bu yana başlayan düzensiz göçmen hareketliliğinde 2 binin üzerinde göçmen yakaladı. “Almanya’nın sığınmacı kabul edeceği ve sınır kapılarının açılacağı” söylentilerini kendi aralarında yayan düzensiz göçmenler, 2015 yılında da Edirne’ye akın etmişti.

edirne , dedikodu , sınır kapısı
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