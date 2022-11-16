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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi
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Çanakkale'de, Kuzey Ege'deki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bazı feribot seferlerini iptal etti. Buna göre; Geyikli'den Bozcaada'ya 15.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 14.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya 15.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 13.00 seferlerinin yapılmayacağı duyuruldu. 

DHA

Etiketler gökçeada feribot bozcaada
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