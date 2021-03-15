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Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Bozcaada- Geyikli hatlarında yapılması planlanan tüm feribot seferleri yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den ise saat 09.00 seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edilirken, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Gökçeada'dan sabah saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferleri iptal edildi.

Etiketler fırtına feribot engel
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