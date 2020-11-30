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  3. 30 Kasım 2020 22:20

Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi

Kuzey Ege Denizi'nde beklenen poyraz nedeniyle Gökçeada- Kabatepe arasıdaki feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada'ya bazı feribot seferleri iptal edildi
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Buna göre; Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 05.00 ve 09.00'daki seferler yapılmayacak.

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