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Gökhan Zan Meclis'e giremedi

Gökhan Zan Meclis'e giremedi
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Deprem felaketinde bölgedeki yurttaşların sesi olan ve İYİ Parti Hatay 2. sıra milletvekili adayı gösterilen, eski futbolcu Gökhan Zan milletvekili seçilemedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaptığı yayınlar ve yardımlarla bölgenin sesi olan ve milletvekili adayı olarak gösterilen Gökhan Zan, istediğini alamadı.

İYİ Parti'den Hatay 2. sıra milletvekili adayı gösterilen, eski futbolcu Zan milletvekili seçilemedi.

İYİ Parti'nin Konya'dan milletvekili adayı gösterdiği Ünal Karaman ise, milletvekili seçildi. Eski Trabzonspor teknik direktörü olan Ünal Karaman, kesin olmayan sonuçlara göre siyaset hayatına atılıyor.

Etiketler Gökhan Zan seçim seçimler seçim sonuçları iyi parti
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