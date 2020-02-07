Gözümüz yollarda kalmıştı! İstanbul'da kar başladı! Peki ne kadar sürecek?

İBB AKOM’dan yapılan açıklamada; “Son meteorolojik verilere göre, İstanbul'da saat 15:30'dan sonra rüzgarın kuzeyli yönlerden şiddetini arttırması, beraberinde hafif kar yağışı geçişlerinin yaşanması, yağışın akşam saatlerinde kuvvetlenmesi bekleniyor.

İstanbul'da bugün saat 15:30'dan sonra rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile Karadeniz üzerinden soğuk ve nemli havanın bölgemize taşınması, beraberinde il genelinde aralıklarla hafif kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Kar yağışının akşam saatlerinden itibaren aralıklarla kuvvetli olması beklenirken, sıcaklıkların 0°C ve altında gerilemesi ile buzlanma ve don olaylarının da yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında Pazar sabah saatlerine kadar dondurucu soğuk ve kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Yağış nedeniyle nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5'in altında kalan (Güney) ilçelerde 2-5cm, Boğaz çevresi ile TEM arasında kalan kesimlerde 3-7cm, TEM'in kuzeyinde 5-12cm aralığında kar örtüsünün oluşacağı tahmin ediliyor.” denildi.

METEOROLOJİ 9 CM KAR BEKLİYOR!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Bu akşam saatlerinde İstanbul il genelinde yağmur şeklinde başlayacak olan yağışın, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışına dönerek gece boyunca etkili olacağı ve güney sahillerinde 2-5 cm, kuzey ve iç kesimlerinde 5 ila 9 cm yerde örtü yapacağı tahmin ediliyor" denildi.

VALİLİK 3 CM DEDİ

İstanbul'da beklenen kar yağışına karşı uyarıda bulunan İstanbul Valiliği, ''Cuma günü havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışının başlayacağı, Cumartesi günü öğle saatlerine kadar kar yağışının devam edeceği tahmin edilmektedir'' açıklamasını yaptı.

Öte yandan beklenen kar kalınlıkları ile ilgili de açıklama yapan valilik şu cümleleri de ekledi, ''Cuma akşam saatlerinde başlayıp Cumartesi öğle saatlerine kadar devam edecek kar yağışının, Avrupa yakası ve güney kıyıları 1 ila 3 cm, Anadolu yakasının iç ve kuzey kesimlerinde 3 ila 5 cm örtü bırakması beklenmektedir."

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