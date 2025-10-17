Green Card başvuruları başlıyor; dolandırıcılar iş başı yaptı

Tüm dünyada milyonların "ABD'de yeni bir yaşam" hayalini kurduğu Green Card başvurularının bu ay içerisinde başlaması beklenirken Green Card dolandırıcıları da iş başı yaptı.

Şikayetvar, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı sağlayan Green Card çekilişi için başvuruların, Ekim ayı içinde başlamasının planlandığını aktardı. Yaklaşık bir ay sürecek olan başvuru süresinin kısıtlı olması ve olası teknik aksaklıklar göz önünde bulundurarak başvurunun son güne bırakılmamasının önem taşıdığı bildirildi.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER

Platform tarafından yapılan açıklamada “Tamamen şansa dayalı bir elektronik kura olan Green Card çekilişinin başvuru şartları oldukça katı. Bu şartları yerine getirmeyenler, kazansa bile vize mülakatında kesinlikle reddedilir” denildi.

Yapılan açıklamada şartlar şöyle sıralandı:

“Başvuru sahibinin, ABD’nin izin verdiği bir ülkenin vatandaşı olması gerekir. Türkiye, bu listeye dahil.

“Eğitim veya iş deneyimi: Bu konuda en az iki şarttan birini karşılamalısınız. Bunlardan ilki en az lise veya dengi bir okuldan mezun olmak. İkincisiyse iş deneyimi. Son 5 yıl içinde, en az 2 yıl boyunca, profesyonel bir eğitim veya deneyim gerektiren bir meslekte çalışmış olmak."

En sık yapılan hatalar ise şu şekilde:

“Başvuru fotoğrafı 5x5 cm boyutlarında, beyaz fonda, son 6 ay içinde çekilmiş olmalı. Gözlük, şapka ve kulaklık kesinlikle yasak.

“Evli adaylar, eş ve 21 yaş altı bekar çocuk bilgilerini eksiksiz girmeli. Bilgi gizlemek vize reddi sebebi.

“Form yalnızca İngilizce karakter kabul ediyor. Örneğin ‘Şahin’ yerine ‘Sahin’, ‘Işıl’ yerine ‘Isil’ yazılmalı.

“Başvuru sonrası verilen onay numarası (Confirmation Number), sonucunuzu kontrol etmek için tek anahtar. Bu numarayı birden fazla yere not edin."

Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

Şikayetvar’a ulaşan bildirimler, bazı sözde Green Card danışmanlık firmalarının insanları hayalleri üzerinden kandırmaya çalıştığını gösteriyor. ABD hükumeti, çekiliş sonuçlarını hiçbir zaman e-posta veya telefon yoluyla bildirmiyor; bu nedenle ‘tebrikler kazandınız’ ya da ‘İşleminizi tamamlamak için ödeme yapın’ gibi mesajlara itibar edilmemesi gerekiyor. Başvuru sırasında hiçbir ücret talep edilmiyor. Bu nedenle sahte danışmanlık firmalarından talep edilen 'başvuru ücreti' gibi ödemeleri dikkate almayın. Kazanıp kazanmadığınızı öğrenmenin tek güvenilir yolu, resmi siteye girerek onay numaranızla sorgulama yapmak."

Konuya dair Şikayetvar’a ulaşan şikayetlerin bazılarıysa şöyle:

“Green Card başvurusu için danışmanlık firmasından 3 bin 250 TL ön başvuru ücreti tahsil edildi. Ayrıca süreçte 16 bin TL sağlık raporu ücreti talep edildi. Ancak bu talebin tamamen resmi prosedürlere aykırı olduğunu anladım. Benden alınan 3 bin 250 TL ön başvuru ücreti de hukuken haksız ve iadesini talep ediyorum.

“26.09.2025 ve 06.10.2025 tarihlerinde bir internet sitesi üzerinden Green Card başvurusu adı altında önce 520 USD, ardından bin 911 USD olmak üzere toplamda 2 bin 431 USD tutarında ücret, kredi kartımdan mail order yöntemiyle çekildi. Yıllardır farklı zamanlarda aranıp ödeme talep ediliyordu, son olarak S. Bey isimli bir çalışan tarafından aranarak ikna edildim ve ödemeyi gerçekleştirdim. Normalde bu tür işlemlere onay vermem, ancak bir anlık boşluğuma geldi. İnternet sitesiyle henüz bir iletişime geçmedim. Paramın en kısa sürede, eksiksiz olarak iade edilmesini talep ediyorum.

“Bir danışmanlık firması tarafından "Green Card ek kontenjan hakkı kazandınız, işlemleri kaçırmamanız için acil ödeme yapmalısınız." şeklinde telefonla arandım. Aceleyle yanıltıldım ve 3 bin 250 TL ödeme gerçekleştirdim. Ancak sonradan öğrendiğim üzere, bu kişilerin bana sunduğu ‘Green Card kazanımı’ tamamen sahte bir algıymış. İşlem sonrası yalnızca 30 dakika içinde arayarak iptal talep etmeme rağmen hakaret boyutuna varacak bir dille konuşuldu ve paramın asla iade edilmeyeceği söylendi. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şikayetvar’a yazmamın sebebi, başkalarının da bu tür mağduriyetler yaşamamasını sağlamaktır. Bu işin peşini bırakmayacağım.”

