  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. GSM operatörlerine ''yıl olmuş 2025 hala telefon çekmiyor cezası'' yağacak!

GSM operatörlerine ''yıl olmuş 2025 hala telefon çekmiyor cezası'' yağacak!

GSM operatörlerine ''yıl olmuş 2025 hala telefon çekmiyor cezası'' yağacak!
Güncelleme:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, vatandaşları isyan ettiren cep telefonu çekmeme sorunu için harekete geçti. Telefon çekmeyen noktalar için de operatörlere cezalar kesilecek...

Sabah'ın haberine göre; vatandaşlar bazı bölgelerde sık sık yaşanabilen telefon şebekesi çekmeme sorununa dair şikâyetlerini BTK'ya iletti. Bunun üzerine kurum hızla harekete geçti ve bir taslak yönetmelik hazırladı. Özel şirketlere mobil elektronik haberleşme şebekelerinde kapsama ve hizmet kalitesi ölçümleri yapmaya yetki veren yönetmelik kapsamında, ülke genelinde saha ölçümleri yapılarak operatörlerin hizmet kaliteleri ortaya çıkarılacak.

Düzenleme kapsamında mobil operatörlerin şebeke performansının ölçümünde görev almak isteyen şirketlerin BTK'ya saha ölçüm yetki belgesi için başvuracağı aktarıldı. Başvuru yapacak şirketlerin envanterinde asgari olarak tüm mobil şebeke işletmecilerinin kapsama ve hizmet kalitesi seviyelerini aynı anda belirlemeye yarayacak kıyaslama test düzeneği ve tarayıcı cihaz bulunması gerekeceği belirtildi.

Öte yandan uygulama üzerinden hız testi yapmak üzere güncel mobil elektronik haberleşme teknolojileri ile uyumlu telefon seti de bulundurulacak. Şartları yerine getiren firmalar için 5 sene geçerli olacak yetki belgesi düzenlenecek. Şirketlerde görev yapacak personele BTK tarafından eğitimler verilecek, eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifika verilip bu alanda çalışmalarına imkân sağlanacak.

Saha ölçümleri yalnızca kent merkezlerinde değil kırsal yerler, ören yerleri, organize sanayi bölgeleri, tünel, yol, demiryolu gibi alanlarda da gerçekleştirilecek. Hareket halindeki saha ölçümlerinde, trafik kuralları ve yol koşulları sebebiyle aksine bir zorunluluk olmadıkça araç hızı şehir içi için ortalama 20-50 km/saat, şehirler arası için ortalama 80-120 km/saat olacak. Bu hızda seyahat eden araçlarda telefon çekip çekmediğinin kontrol edileceği belirtildi.

Kurum; gerekli kriterleri sağlamayıp telefonu çekmediği için mağdur edilen vatandaşların haklarını da gözetecek. Buna göre; operatörlere bir önceki yılın satış gelirinin binde 2'si oranında ceza kesilebileceği aktarıldı. Saha ölçümünde hata yapıldığının tespit edilmesi halinde de şirketlere yetki belgesi bedelinin 20 katı tutarında ceza uygulanacağı öğrenildi.

 

Sabah Gazetesi

text-ad
Etiketler cep telefonu telefon telefon çekmeme sorunu gsm operatörü gsm operatörleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
26 Mayıs haftası burç yorumları: İşte haftanın en şanslı ve en riskli burçları 26 Mayıs haftası burç yorumları: İşte haftanın en şanslı ve en riskli burçları ''Osimhen hayranı'' Sergen Yalçın'dan Osimhen için dikkat çeken ifadeler ''Osimhen hayranı'' Sergen Yalçın'dan Osimhen için dikkat çeken ifadeler CHP'li milletvekillerine ''Free İmamoğlu'' pankartı soruşturması! CHP'li milletvekillerine ''Free İmamoğlu'' pankartı soruşturması! Şüpheli evdeki onlarca metrelik tünel çıktı, Polis de ne yapacağını şaşırdı! Şüpheli evdeki onlarca metrelik tünel çıktı, Polis de ne yapacağını şaşırdı! Bir ünlü isim daha Türkiye'yi terk etmeye hazırlanıyor Bir ünlü isim daha Türkiye'yi terk etmeye hazırlanıyor Toyota'nın en sevilen hibrit SUV'u yenilenerek geri döndü Toyota'nın en sevilen hibrit SUV'u yenilenerek geri döndü Hadise Maldivler'de yaz sezonunu açtı; cesur paylaşımları olay oldu Hadise Maldivler'de yaz sezonunu açtı; cesur paylaşımları olay oldu Binlerce emekli bayram ikramiyesine ara zam için sokaktaydı Binlerce emekli bayram ikramiyesine ara zam için sokaktaydı Audi ''e-tron çağı''nda merakla beklenen aracını Türkiye'de satışa sundu Audi ''e-tron çağı''nda merakla beklenen aracını Türkiye'de satışa sundu Bunun adı fırsatçılık değil, dolandırıclık! Kredi kartı ile alışverişte ''fark'' isteyen yanar! Bunun adı fırsatçılık değil, dolandırıclık! Kredi kartı ile alışverişte ''fark'' isteyen yanar!
X'in neden çöktüğü belli oldu; açıklama Elon Musk'tan geldi X'in neden çöktüğü belli oldu; açıklama Elon Musk'tan geldi Trafik teröristleri polise saldırdı: 2 polis memuru yaralandı! Trafik teröristleri polise saldırdı: 2 polis memuru yaralandı! Transferin ilk büyük bombası patladı: Leroy Sane Süper Lig'e geliyor! Transferin ilk büyük bombası patladı: Leroy Sane Süper Lig'e geliyor! Polisin kullandığı kiralık araç yürüyen cephanelik çıktı! Polisin kullandığı kiralık araç yürüyen cephanelik çıktı! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için skandal ifadeler! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için skandal ifadeler! İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu 8 gün önceden bilen gazeteci genel af bombasını patlattı! İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu 8 gün önceden bilen gazeteci genel af bombasını patlattı! Gazeteci Fatih Altaylı'ya evinin önünde ölüm tehdidi Gazeteci Fatih Altaylı'ya evinin önünde ölüm tehdidi Türkiye'nin ünlü restoran zincirinin patronu havalimanında yolcuyla tartıştı Türkiye'nin ünlü restoran zincirinin patronu havalimanında yolcuyla tartıştı Avrupa'nın kalbinde bir caddeye ''Atatürk'' adı verildi Avrupa'nın kalbinde bir caddeye ''Atatürk'' adı verildi