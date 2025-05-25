GSM operatörlerine ''yıl olmuş 2025 hala telefon çekmiyor cezası'' yağacak!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, vatandaşları isyan ettiren cep telefonu çekmeme sorunu için harekete geçti. Telefon çekmeyen noktalar için de operatörlere cezalar kesilecek...

Sabah'ın haberine göre; vatandaşlar bazı bölgelerde sık sık yaşanabilen telefon şebekesi çekmeme sorununa dair şikâyetlerini BTK'ya iletti. Bunun üzerine kurum hızla harekete geçti ve bir taslak yönetmelik hazırladı. Özel şirketlere mobil elektronik haberleşme şebekelerinde kapsama ve hizmet kalitesi ölçümleri yapmaya yetki veren yönetmelik kapsamında, ülke genelinde saha ölçümleri yapılarak operatörlerin hizmet kaliteleri ortaya çıkarılacak.

Düzenleme kapsamında mobil operatörlerin şebeke performansının ölçümünde görev almak isteyen şirketlerin BTK'ya saha ölçüm yetki belgesi için başvuracağı aktarıldı. Başvuru yapacak şirketlerin envanterinde asgari olarak tüm mobil şebeke işletmecilerinin kapsama ve hizmet kalitesi seviyelerini aynı anda belirlemeye yarayacak kıyaslama test düzeneği ve tarayıcı cihaz bulunması gerekeceği belirtildi.

Öte yandan uygulama üzerinden hız testi yapmak üzere güncel mobil elektronik haberleşme teknolojileri ile uyumlu telefon seti de bulundurulacak. Şartları yerine getiren firmalar için 5 sene geçerli olacak yetki belgesi düzenlenecek. Şirketlerde görev yapacak personele BTK tarafından eğitimler verilecek, eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifika verilip bu alanda çalışmalarına imkân sağlanacak.

Saha ölçümleri yalnızca kent merkezlerinde değil kırsal yerler, ören yerleri, organize sanayi bölgeleri, tünel, yol, demiryolu gibi alanlarda da gerçekleştirilecek. Hareket halindeki saha ölçümlerinde, trafik kuralları ve yol koşulları sebebiyle aksine bir zorunluluk olmadıkça araç hızı şehir içi için ortalama 20-50 km/saat, şehirler arası için ortalama 80-120 km/saat olacak. Bu hızda seyahat eden araçlarda telefon çekip çekmediğinin kontrol edileceği belirtildi.

Kurum; gerekli kriterleri sağlamayıp telefonu çekmediği için mağdur edilen vatandaşların haklarını da gözetecek. Buna göre; operatörlere bir önceki yılın satış gelirinin binde 2'si oranında ceza kesilebileceği aktarıldı. Saha ölçümünde hata yapıldığının tespit edilmesi halinde de şirketlere yetki belgesi bedelinin 20 katı tutarında ceza uygulanacağı öğrenildi.

Sabah Gazetesi