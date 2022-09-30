  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Gümrüklerde yeni dönem! Yapay zeka iş başında

Gümrüklerde yeni dönem! Yapay zeka iş başında

Gümrüklerde yeni dönem! Yapay zeka iş başında

Ticaret Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın birlikte çalıştığı Tarama Ağı Projesi ile gümrükten geçen eşyanın türü yapay zeka ile tespit edilecek.

Tarama Ağı Projesi için Ticaret Bakanlığı ve TÜBİTAK yoğun mesaide. Proje ile bakanlığın veri tabanı sisteminin analizi etkin bir biçimde gerçekleştirilecek.

Sistemin hayata geçmesi ile dinamik bir entegrasyon sağlanmış olacak. Merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişim daha güçlü hale gelecek.

Tarama ağı, insan hatalarının önüne geçilmesi anlamında önemli. Hem karar verme sürelerinin kısalması hem de kontrollerin sıkılaşması öngörülüyor.

Projenin uluslararası ayağı da var. Bulgaristan, Gürcistan, İran ve Nahçıvan gümrük idareleri ile görüntü paylaşımı yapılacak. Hedef; gümrük işlemlerini hızlandırmak ve güvenli geçiş koridoru oluşturmak.

Etiketler gümrük yapay zeka aselsan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mansur Yavaş'tan ''adaylık şartı'' yalanlaması
Sinemaseverler dikkat! İşte bu hafta vizyona girecek filmler
Hafta sonunun keyfini çıkarın! Yağışlar öncesi yazdan kalma son günler
İrem Derici iptal edilen konseri hakkında konuştu
Korkunç kaza kamerada! Çoluk, çocuk bir aile yok oldu!
Türkiye'de en yaşanabilir şehirler belli oldu: Bakın liste başında hangi il var?
Erzincan'da korkutan deprem
Kasırga bir şehri yuttu; kara, deniz birbirine girdi! Görüntüler korkunç!
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası! Kamu bankalarından sürpriz promosyon hamlesi
Olay iddia: İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe ve Atatürk portresini hurdacıya satmışlar!