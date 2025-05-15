Küçük yatırımcı şokta... Altın son 1 ayın dibini gördü

Yeni haftaya çalkantılı bir seyirle başlayan ve Pazartesi günü yükseldiği görülse de ardından düşüşe geçen altın fiyatları son 1 ayın en düşük seviyesine geriledi. Başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimlerinin zirvedeki yatay seyri ise sürüyor. İşte Dolar, Euro, altın ve gümüş piyasalarında son durum...

2025 yılında rekor kırmaya doymayan altın fiyatları son 1 ayın dibini gördü. Yılın ilk 4 ayında rekor üstüne rekor kırarak tarihi zirvesine her gün bir yenisini ekleyen hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı olan altın küresel piyasalardaki gelişmelerin gölgesinde Mayıs ayındaki düşüş eğilimini sürdürüyor. Güncel altın fiyatları ve döviz kurları İşte 15 Mayıs 2025 saat 09:00 itibariyle döviz ve değerli metaller piyasalarında son durum: Ons Altın 3 bin 126 Dolar'dan, gram altın 3 bin 908 TL'den, çeyrek altın 6 bin 604 TL'den, yarım altın 13 bin 209 TL'den, Cumhuriyet altını 27 bin 194 TL'den, gram gümüş 39,77 TL'den, Dolar/TL 38,76 TL'den, Euro/TL 43,61 TL'den, Sterlin/TL ise 51,74 TL'den işlem görüyor.