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Güngören'de kahvehane baskını: Ölü ve yaralılar var

Güngören'de kahvehane baskını: Ölü ve yaralılar var
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İstanbul Güngören'de bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Güngören'deki olay 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre kahvehaneye gelen bir grup silahlarla rast gele ateş etmeye başladı.

ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ
Kahvehanede bulunanların da karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çıkan çatışmada bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından bir kişi gözaltına alınarak ekip otosuna bindirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

Etiketler istanbul kahvehane baskın
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