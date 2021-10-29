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Günlerce Müge Anlı'da aranan kadın ölü bulundu

Günlerce Müge Anlı'da aranan kadın ölü bulundu

Lüleburgaz Deresi'nde 7 Eylül'de bulunan kimliği belirsiz cenazenin, 21 Ağustos'tan bu yana Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Bilsen Pirpor'a ait olduğu ortaya çıktı.

Müge Anlı, iki gün önce mercek altına aldığı kayıp Bilsen Pirpor dosyasında, acı gelişmeyi aktardı. Müge Anlı, araştırmaları sonucu dünkü yayınında bahsettiği Kırklareli Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Eylül'de Lüleburgaz Deresinde bulunan kimliği belirsiz cenazenin, 21 Ağustos'ta kaybolan Bilsen Pirpor olduğunu açıkladı. Dünkü yayının ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na giden ağabey Şuayip Vatansever, kaybolduktan 18 gün sonra cenazesi bulunan kardeşini fotoğraflarından teşhis etti. Kimlik tespiti yapılamadığı için talihsiz kadının kimsesizler mezarlığına gömüldüğü öğrenildi.

"BÖYLE TESADÜFLER OLMAZ!"
Müge Anlı, acı gelişmenin ardından talihsiz kadının evine 17 kilometre uzaklıktaki ölü bulunduğu noktayı ekrana getirdi. Sevgilisinin iddiasına göre evden ölmüş eski kocasının kendisini çağırdığını söyleyerek ayrılan Bilsen Pirpor'un dere yatağına gidip tesadüfen ölemeyeceğini belirten Müge Anlı, "Bu kadın yürüyerek buraya gitti. Sonra yüz üstü düştü öldü. Ben böyle olduğuna, köyde yaşayan bir kadının tesadüfen dereye düşüp öldüğüne inanmıyorum. Böyle tesadüfler olmaz hayatta" dedi.

ŞÜPHELER 65 YAŞINDAKİ SEVGİLİ ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTI
Sağ bulmayı isterken kardeşi Bilsen Pirpor'un cenazesini teşhis etmek zorunda kalan Şuayip Vatansever, kardeşinin yalan makinesi sevgilisi Yüksel Yıldırım tarafından cinayete kurban gittiğini iddia etti. Görgü tanıklarının da hakkında şüphe uyandıran ifadelerde bulunduğu Yıldırım ise sevgilisinin ölümüyle bir ilgisi olmadığını savundu. Bilsen Pirpor'un kaybıyla ilgili günlerdir yalan beyanlarda bulunan, sık sık terleyerek dikkatleri üzerine çeken Yüksel Yıldırım, "Birisi burup öldürmüş. Ben yapmadım, yapmam da... Benim yaptığımı söyleyen biri olsun çıkıp kendimi asacağım" şeklinde konuştu.

Etiketler müge anlı arama
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