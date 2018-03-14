Güvenlik uzmanı Ağar: ''Bilinenden çok daha fazla''

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, TSK'nın yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Analizinde Afrin operasyonunda öldürülen terörist sayısını abartılı bulanlarla karşılaştığını ifade eden Ağar, öldürülen terörist sayısının resmi rakamlardan fazla olduğunu söyledi.



İşte Abdullah Ağar'ın Afrin operasyonuyla ilgili bilinmeyen detayları paylaştığı o analizi:

Kime zaman, medya dünyasında ve sivil toplumda TSK'nın Zeytin Dalı Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayıları ile ilgili açıkladığı verileri, fazla ve abartılı bulanlarla karşılaşıyorum. Oysa mücadelenin içinden gelmiş biri olarak; "TSK'nın bu konuda nasıl hassas davrandığını, nasıl büyük bir titizlikle veri ürettiğini" çok iyi biliyorum.

VERİLER GERÇEĞİN ÇOK ALTINDA

Bir de burada 'altını çizerek' şunu vurgulamak gerekiyor: "Aksine! TSK'nın etkisiz hale getirilen terörist sayılarıyla ilgili paylaştığı veriler, büyük olasılıkla gerçeğin çok altında. Çünkü TSK sadece birebir tespit ettiği ve delillendirdiği terörist rakamlarını kamuoyuna açıklıyor.

Yani aslında 'Diğer parametrelerle birlikte değerlendirildiğinde' terör örgütü YPG/PKK'nın Zeytin Dalı Harekatındaki kaybı: Bilinenden çok daha fazla.

Bunu açıklamak gerekiyor:

Önce ateş destek vasıtaları ile yapılan atışları ele alalım. SİHA'ların, taarruz helikopterlerinin ve üst hava akınlarını gerçekleştiren uçaklarımızın atış öncesi, atış anı ve atış sonrası hedeflerdeki hareketliliği ve ortaya çıkan etkiyi kayıt altına alan çok gelişmiş görüntüleme sistemleri var. Bununla birlikte tanklarımızın da gerek termal gerekse diğer mercek sistemleriyle hedefi atış ve sonrasında gözetleme kabiliyetleri var. Yani bütün bu ateş destek vasıtalarımız atışın hedefteki tesirini görebiliyor, kayıt altına alabiliyor ve raporlandırmaya zemin hazırlayabiliyor.

Elbette sadece bununla da kalmıyor. Çatışma alanları ve ateş altına alınan hedefler sürekli İHA, İKU (insanlı keşif uçağı) ve askeri uydularımızla izleniyor. Teröristlerin hareketleri, alanlara giriş-çıkış, sızma ve sıyrılmaları, sayıca artış ve azalmaları sürekli takip ve analiz ediliyor, işleniyor.

Bununla birlikte topçu ve havancılarımızın yaptıkları atışları görme ve analiz imkanları yok. Burada devreye ileri gözetleyiciler, diğer atışlardaki gibi etkiyi takip, kontrol ve kayıt altına alan İHA, İKU gibi sistemler devreye giriyor.

TEYİT BİLGİSİ ALINAMAYAN TERÖRİSTLER DE BULUNUYOR!

Ve tabii birliklerin kendi tespitleri: Operasyonlar sonrası ele geçirilen alanlarda karşılaşılan teröristler, çatışmaya giren birlikler tarafından bir bir sayılıyor, kayıt altına alınıyor.

İçindeki terörist sayısı bilinmeyen, görülmeyen, teyitli bilgisi alınmayan üs, kovan, bina, sığınak, barınak ve depolardaki imhaların sadece görünen, ifşa edilen, bilgisi alınan ve teyit edilmiş olanları rakamlara dahil ediliyor.

Yani teröristlerin başına yıkılmış binaların, molozların, yıkıntıların altında kaç terörist kalmış, kaçı ölmüş, geriye dönüp bakan, sayan, saymaya çalışan yok.

"CESETLERİ KAÇIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Bir de bunun üstüne, olası gerçek rakamlarla, açıklanacak rakamlar arasındaki skalanın açılmasına neden olan önemli bir durum var: Hâkim bir arazi kesiminin ya da meskûn mahallin ele geçirilmesi için yapılan taarruz ve manevralardan sonra yaşanan çatışma ve ateş fasılalarında YPG/PKK cesetleri kaçırmaya çalışıyor.

Örn; Akşama sarkan bir çatışma sonrası, 'taktik gerekçelerle' Mehmetçik köye sabahın erken saatlerinde girmeyi tercih ediyor. Bunu fırsat bilen YPG/PKK, sivil ve sivil süsü verilmiş araçlarla (kamyon, minibüs, traktör, pick-up ve hayvanlarla) bütün gece boyunca köyün içinden ceset ve yaralı kaçırıyor. Hatta pek çok kereler "Araçların birinin gelip birinin gittiği" durumla karşılaşılmış.

YPG/PKK TERÖRİST KAYIPLARINI AZ GÖSTERMEK İÇİN TALİMAT YAYINLADI!

YPG/PKK ise terörist kayıplarını az göstermek için sayısız talimat yayınlamış ve cezalandırma sistemi devreye koymuş durumda. Her ne olursa olsun, cesetlerin geride bırakılmasını istemiyor. Bununla birlikte cesetleri ve kayıpları gizlemek gibi de temel bir derdi var.

Bunu dair uygulamalarda cesetleri gömmek kadar, cesetleri tünellerin-kuyuların-dehlizlerin-menfezlerin içine sakladığı, uçurumlardan ve yarlardan aşağı attığı, kaya çatlaklarına sıkıştırdığı tespit edilmiş. Hatta cesetleri parçalayarak paylaşıp kaçırmaya kalktıklarına bile rastlanmış.

AFRİN MERKEZDE HER GÜN 20-35 TERÖRİST GÖMÜLÜYOR!

Bütün bunlara rağmen sadece Arfin merkezde her gün ortalama 20-25 teröristin gömüldüğü biliniyor. 'Sözde' örgüt liderleri etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili; "Hepsinin Afrin'e götürülmemesi gerektiğini, farklı farklı yerlere gömülmesi, götürülemiyorsa cesetlerin yok edilmesi talimatı" verdikleri de gelen bilgiler arasında.

Ayrıca şu ana kadar YPG/PKK'ya angaje 'sözde' yayıncılarda, etkisiz hale getirilmiş teröristlerin 'bir kısmına dair' 1.200'ü aşkın ölüm ilanı ve taziyenin yayınladığı biliniyor.

YPG/PKK'NIN ZAYİATLARI RESMİ RAKAMLARDAN DAHA FAZLA!

"İşte bütün bu gerekçelerle YPG/PKK'nın zayiatları TSK'nın açıkladığı rakamlardan çok daha yüksektir."

Peki bu kadar büyük bir zayiatın temel nedeni nedir?

Bunun da tek bir yanıtı var: 'YPG/PKK'nın Doktrin hatası'

Kavramsal olarak; "Terör hiçbir zaman kazanamaz, ama terörle mücadele eden her zaman kaybeder" sözü, terörün temel kimyasını açıklar. Bölücü Terör Örgütü YPG/PKK şu zamana kadar; "Türkiye'nin mutlaka kaybedeceği, ama kendisinin de asla kazanamayacağı" bu temel doktrin üzerine hareket etmiştir. Türkiye'nin bu kaybı kısaca; "55 bin can, 800 milyar dolar para, alana ve geleceğe ekilen düşmanlık tohumları" olarak özetlenebilir.