Hablemitoğlu suikastında yeni gelişme
MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirilen Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan B.'nin gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.
Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde bulunan Nuri Gökhan B.'nin gözaltı süresinin uzatılması için sulh ceza hakimliğinden talepte bulundu.
Bunun üzerine B., sağlık kontrolünün ardından polis tarafından Ankara Adliyesine getirilerek, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Hakimlik, "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" ile suçlanan zanlının gözaltı süresini 4 gün uzattı. Ardından B., yeniden Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
B.'nin gözaltı süresi, 30 Ocak'ta da uzatılmıştı.
Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan B., kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.
AA
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