Hafızlar da koronavirüs kısıtlamalarından muaf !

İzmir Valiliği’ne bağlı İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karara göre, hafızlık eğitimi veren Kuran kurslarında öğrenci/kursiyer/öğretici ve çalışanlar, durumlarını bildirme şartıyla sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. Kuran kurslarına giden öğrenci/kursiyer/öğretici ve çalışanlar, 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı kişiler, şehir içi toplu ulaşım araçlarını da kullanabilecek.

Kurulun aldığı karar şu şekilde:

“İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23 üncü maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile İzmir Valisi Yavuz Selim KÖŞGER başkanlığında toplanmıştır. Yapılan toplantıda; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 01.02.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlatılması kararlaştırılmış olup bu doğrultuda Diyanet İşleri Başkanlığının 10.02.2021 tarihli ve 1039482 sayılı olurları ile hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında 15.02.2021 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçileceği belirtilmiştir. Bu çerçevede; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 12.02.2021 tarihli ve 2554 sayılı Genelgesi doğrultusunda; güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde;

1. Hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında öğrenci/kursiyer/öğretici/çalışanların durumlarını, kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelgesi ile getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

2. Hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarının öğrenci/kursiyer/öğretici/çalışanlarından 65 yaş ve üzerinde kalanlar ile 20 yaş altında kalanların İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 30.11.2020 tarih 20077 sayılı Genelgesi ile getirilen şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanma kısıtlamasından muaf tutulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

SINAVLAR İÇİN KARAR

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu ayrıca, ertelenen ÖSYM sınavlarına katılacak kişilerin ve bir refakatçilerinin sokağa çıkma yasağından muaf olacaklarını bildirdi. Sınava girecek kişiler, yanında sınava giriş belgesini, sınav görevlileri ise sınava ait görevlendirme belgelerini sunmak zorunda olacak.

İZMİR ESNAFI BEKLİYOR

Aylardır kepenkleri kapalı bekleyen İzmir’deki kafe ve bar işletmecileri, önceki gün Bornova Küçükpark’ta alkışlı eylem yapmıştı. “Mekancı uyuma, emeğine sahip çık”, “Ses ver, nefes al” sloganları atıp, yasakların kaldırılıp mekanlarının bir an önce açılmasını isteyen işletmeciler, pandemide “günah keçisi” ilan edildiklerini savunmuştu.



