  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Haftalık korona virüs tablosu açıklandı

Haftalık korona virüs tablosu açıklandı

Haftalık korona virüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 19-25 Eylül 2022 dönemi haftalık korona virüs tablosu açıklandı. 

Türkiye'de 19-25 Eylül haftasında 22 bin 729 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı, 40 kişi yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 16 milyon 896 bin 522, toplam can kaybı ise 101 bin 179 oldu.

Haftalık korona virüs tablosu açıklandı

Haftalık korona virüs tablosu açıklandı

Etiketler Haftalık korona virüs tablosu koronavirüs tablosu normalleşme maske tedbir korona corona koronavirüs coronavirüs covid kovid kovid-19 covid-19 pandemi salgın ölümcül virüs virüs sosyal mesafe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Navigasyonun hatası hayatına mal oldu! Korkunç bir ölümle hayatını kaybetti
İslam Memiş'ten altın fiyatları için dikkat çeken tahmin
Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması
İstanbul'daki doğal görsel şovda dün gece kimse gözünü gökyüzünden ayırmadı!
HDP'nin İstanbul yürüyüşüne polis engeli: Çok sayıda gözaltı var!
Milyonlarca ev hanımına 1.100 TL destek ödemesi imkanı
Ekranlara bir veda daha! Bir dizi daha reyting kurbanı oldu
İkinci el araçta yargıdan emsal karar! Alacakları da satacakları da ilgilendiriyor
Felakete ramak kaldı! Petrol tankeri kıyıya birkaç metre kala durabildi
Suriyeliler devletten bedavaya aldığı bebek mamalarını bakın ne yapmış