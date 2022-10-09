Sağlık Bakanlığı tarafından 19-25 Eylül 2022 dönemi haftalık korona virüs tablosu açıklandı.

Türkiye'de 19-25 Eylül haftasında 22 bin 729 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı, 40 kişi yaşamını yitirdi.

Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 16 milyon 896 bin 522, toplam can kaybı ise 101 bin 179 oldu.