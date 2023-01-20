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Hain saldırı önlendi! Teröristlerin gönderdiği EYP'ler ele geçirildi

Hain saldırı önlendi! Teröristlerin gönderdiği EYP'ler ele geçirildi
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Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Afrin Suriye Görev Gücü ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG tarafından Afrin'e gönderildiği tespit edilen 1.6 kilogram C4 ve 1.5 kilogram TNT ile hazırlanan EYP

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Afrin Suriye Görev Gücü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. PKK/KCK-PYD/YPG tarafından eylemde kullanılmak üzere Afrin'e gönderildiği tespit edilen EYP, Mahmudiye Mahallesi Racu yolu zeytinlik arazisinde toprağa gömülü bulundu. EYP'nin 1 kilo 600 gram C4, 1 kilo 500 gram TNT, 1 uzaktan komutalı anahtar sistemi ve kumanda, 2 elektrikli kapsül, 1 pil ile hazırlandığı tespit edildi. EYP'nin bulunmasıyla olası eylemlerin önüne geçildiği belirtildi. 

DHA

Etiketler PKK YPG terörist patlayıcı eyp
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