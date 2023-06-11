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  3. Hainlerin roketli saldırısına anında yanıt: 7 hain öldürüldü!

Hainlerin roketli saldırısına anında yanıt: 7 hain öldürüldü!

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Bugün Suriye topraklarından Türkiye'ye roketle saldıran bölücü terör örgütüne karşı düzenlenen "meşru müdafaa atışlarıyla" bölücü terör örgütü mensubu 7 terörist öldürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı, Kilis'in Öncüpınar bölgesine gerçekleştirilen roket saldırısına karşılık gerçekleştirilen meşru müdafaa atışlarıyla, PKK/YPG'nin sözde 2 yöneticisinin de aralarında olduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine eş zamanlı olarak havan/çok namlulu roket atar tacizi gerçekleştirilmiştir. Tacizde asker ve polislerimiz ile üs bölgelerinde hasar zayiat yoktur. Saldırının gerçekleştirildiği yerler belirlenerek derhal Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından güçlü şekilde vurulmaya başlanmıştır. İlk belirlemelere göre aralarında terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, sözde bir karargah imha edilmiştir. Teröristlerin saldırı girişimlerini hiçbir zaman karşılıksız bırakmayan Mehmetçik, teröristlere ait birçok hedefi etkili şekilde vurmaya devam etmektedir." 

Suriye topraklarından Türkiye'ye roketli saldırı! 5 roket Kilis'e düştüSuriye topraklarından Türkiye'ye roketli saldırı! 5 roket Kilis'e düştüGüncel

 

 

Etiketler pkk terör terörist tsk asker mehmetçik
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