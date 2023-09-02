  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hakan Fidan'dan İran ziyareti

Hakan Fidan'dan İran ziyareti

Hakan Fidan'dan İran ziyareti
Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ı 3 Eylül 2023 tarihinde ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle 3 Eylül 2023 tarihinde İran'ı ziyaret edeceği açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sayın Bakanımız, ziyaret kapsamında Tahran’da üst düzey temaslar gerçekleştirecektir.

Ziyaret vesilesiyle, İran’la işbirliğimizi her alanda ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Etiketler hakan fidan ziyaret iran
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uzman isim uyardı! İstanbul'da su kesintisine gidilebilir
Temsilcilerimizin Avrupa grup maçları fikstürü belli oldu
2 şirket daha halka açılıyor
Milyonlarca emekliye 3. ikramiye müjdesi: Masadaki rakam 5 bin lira...
Denizli’de katliam gibi kaza: 6 ölü, 43 yaralı
4 Eylül haftası burç yorumları
Veriler açıklandı: İşte İstanbul'da ağustos ayının zam şampiyonu
Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren grev kararı