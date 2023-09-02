Hakan Fidan'dan İran ziyareti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ı 3 Eylül 2023 tarihinde ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle 3 Eylül 2023 tarihinde İran'ı ziyaret edeceği açıklandı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Sayın Bakanımız, ziyaret kapsamında Tahran’da üst düzey temaslar gerçekleştirecektir.
Ziyaret vesilesiyle, İran’la işbirliğimizi her alanda ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.
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