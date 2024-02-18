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Hakkari'de Hava ulaşımına sis engeli

Hakkari'de Hava ulaşımına sis engeli
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bugün gerçekleşecek uçak seferleri, hava muhalefetinden dolayı iptal edildi.

Yüksekova’da etkili olan sis yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oldu.

 Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda bugün yapılması planlanan uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Bölgede kar yağışı aralıklı olarak devam ediyor. 

Etiketler hakkari ulaşım engel
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