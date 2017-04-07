Halk oylamasına yönelik toplantı yapan FETÖ mensupları tutuklandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ ile bağlantılı oldukları öne sürülen bazı kişilerin, Sancaktepe'de bir araya gelerek, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin toplantı yapacakları istihbaratını aldı.

Polis ekiplerinin, adresi belirlenen eve 25 Mart'ta düzenlediği operasyonda, toplantı yapan 6 kişi gözaltına alındı. Evde, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in sohbetlerinin yer aldığı yazıların da arasında bulunduğu örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

PİKNİKTE DE YAKALANMIŞLARDI

4 gün önce de FETÖ üyelerinin Ümraniye'deki Hacegan ormanlarında piknik adı altında örgütsel toplantı yapacağı ihbarı üzerine polis harekete geçmiş ve 7 kişiyi gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan kişilerin FETÖ’ye ait eğitim kurumlarında yöneticilik yaptıkları belirlendi. Bu kişilerin banka hesaplarına yönelik yapılan incelemelerde ise kapatılan Bank Asya’ya yüklü miktarda para yatırdıkları ortaya çıktı.

Adliyeye sevk edilen 7 kişi tutuklandı.