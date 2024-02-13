Halka açılan İstanbul Üniversitesi'nden skandal görüntüler

İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt kampüsü başta olmak üzere tüm yerleşkeleri halka açıldı. Kampüste elini kolunu sallaya sallaya dolaşan kişiler, öğrencilerin tepkisini çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise bir grup vatandaşın ders çalışan gençleri izledikleri görüldü.

Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın 'duvarsız üniversite' tanımını belirlediklerini duyurmasının ardından Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından olan İstanbul Üniversitesi'nin kapıları ziyaretçilere açıldı. YERLEŞKELER HAFTA İÇİ ZİYARETE AÇIK OLACAK Üniversitenin bir simgesi haline gelen Beyazıt kampüsünün yanı sıra Laleli, Horhor, Avcılar, Çapa, Şişli, Kadıköy, Bahçeköy, Bakırköy ve Büyükçekmece'de bulunan yerleşkeleri de hafta içi sabah 08.30'dan akşam 17.00'ye kadar ziyarete açık olacak. AMFİDE DERS ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİ İZLEDİLER Karar güvenlik açığı yaratabileceği iddiasıyla tartışmalara neden olurken, halka açılan İstanbul Üniversitesi amfilerinden ilk görüntüler de geldi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda kampüslere giren vatandaşların amfide ders çalışan öğrencileri izlediği anlar yer aldı. ÖĞRENCİLER İSYAN ETTİ Bazı öğrenciler, kampüste dolaşan kişilerin fotoğraf çekmeye başladıklarını, tepki göstermelerine rağmen umursamadıklarını öne sürdü.