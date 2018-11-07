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  3. 07 Kasım 2018 17:59

Haluk Levent'in çağrısını rektör karşılıksız bırakmadı

Antalya'da ilkokul öğrencisi Ferhat Taşkın'ın görme yetisini kaybetmesi sonrasında devreye giren ve gelişmeyi sosyal medyadan paylaşan Haluk Levent'in çağrısında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal'dan yanıt geldi.

Haluk Levent'in çağrısını rektör karşılıksız bırakmadı
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Antalya'da ilkokul öğrencisi Ferhat Taşkın'ın görme yetisini kaybetmesi sonrasında devreye giren ve gelişmeyi sosyal medyada paylaşan Haluk Levent'in çağrısına Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal'dan yanıt geldi. Rektör, Taşkın'ı tedavi için hastaneye davet etti.
 
Antalya'da Abdülkadir Özkan İlkokulu'nda okuyan Ferhat Taşkın'ın rahatsızlığı sosyal medyada gündeme geldi. 'Ömer TDK Çaycısı' adlı kullanıcı, Kepez ilçesinde yaşayan Ferhat Taşkın'ın göz zarının büyümesi, retinada zedelenme, görme yetisini kaybetme riski olduğunu sosyal medya üzerinden duyurdu. Taşkın'ın 4 kardeşi ve annesiyle yaşadığını da dile getiren kullanıcının paylaşımını, sanatçı Haluk Levent 'Antalya AHBAP? Haydi canlarım ilgilenelim' etiketiyle paylaştı.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ANINDA YANIT VERDİ

Haluk Levent'in paylaşımına Antalya'dan ilk olumlu tepki Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'dan geldi. Aynı zamanda Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Ünal, sosyal medya hesabından Haluk Levent'e yanıt verdi. Prof. Dr. Ünal, Ferhat Taşkın'ı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin göz polikliniğine davet ederek, tedavisini yapabileceklerini kaydetti.

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