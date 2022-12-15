Hamsi bereketi! Fiyatlarını gören dönüp bir daha bakktı

Geçtiğimiz günlerde 20 TL’ye kadar düşen hamsinin kilogram fiyatı bugün itibariyle Rize'nin Fındıklı ilçesinde 10 TL’ye kadar düştü.

Hamsi Rizeli balıkçıların olduğu kadar vatandaşların da yüzünü güldürmeye başladı. Sezona palamut balığının bolluğu ile bereketli başlayan Karadenizli balıkçıların ağları şimdi ise hamsilerle doldu taştı. Geçtiğimiz günlerde 20 TL’ye kadar düşen hamsinin kilogram fiyatı bugün itibariyle Rize'nin Fındıklı ilçesinde 10 TL’ye kadar düştü.

"10 TL’den hamsi satıyoruz"

Rize’nin Fındıklı ilçesinde balıkçılık yapan Hakan Çınar, "Tüm vatandaşlar hamsiye doyacak" diyerek hamsinin kilogram fiyatını 10 TL olarak açıkladı. Çınar “Yerli hamsi bugün Hopa’dan çıktı. Ardeşen, Pazar, Rize Merkez, Çayeli, her yerde hamsi 20 TL’den, 15 TL’den satılırken biz bugün vatandaşlara zararına 10 TL’den hamsi satıyoruz. Hiç kar almadan satıyoruz. Sadece vatandaş yesin diye fiyatını 10 TL’ye düşürdük. Tazedir, sabah 4.30 da çıktı denizden. Saat 6.30-7.00 gibi halden 50 kasa aldık ve şimdi tezgaha indi. 1 saat içerisinde 20 kasa hamsiyi tükettik. Umuyoruz ki akşam olmadan tamamı bitecek. Fiyatı çok ucuz. Alanlar 3’er, 5’er kilo alıyor. Yarın ne olacağı belli değil çünkü fiyatlar çok değişiyor. Dün 20 TL’ye, 15 TL’ye sattığımız hamsiyi bugün 10 TL’ye satıyoruz. Bundan daha iri hamsiler geliyor, Marmara hamsisi. Onun kilogram fiyatı 70 TL, 80 TL. Bundan daha iri Karadeniz hamsisi oluyor, onlar 25 TL, 30 TL’ye satılıyor. Mesela bugün ki hamsinin piyasa değeri 15 TL-20 TL ama biz halkımız yesin diye 10 TL’ye indirdik” dedi.

"Vatandaş artık balık konusunda en uygun yerlere gitmeye çalışıyor"

Ayhan Özşahin isimli vatandaş ise kilo fiyatındaki değişkenliğin şaşırtıcı olduğunun altını çizerek “Dün kilosu 25 TL, 30 TL iken bugün 10 TL’ye düşmesi şaşırtıcı. Aynı deniz, aynı balıkçılar, fiyat dengesizliği var ama bu kötü bir şey değil. Vatandaş artık balık konusunda en uygun yerlere gitmeye çalışıyor. Balık protein konusunda da gerekli olan bir şey. Vallahi uygun bence, herkes bu fiyatlardan faydalanmalı” şeklinde konuştu.