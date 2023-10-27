Harbiye Askeri Müzesi 29 Ekim'de ücretsiz

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Harbiye Askeri Müzesi'nin 29 Ekim'de ücretsiz olacağını duyurdu.

Bakanlık tarafından sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı dolayısıyla İstanbul Harbiye Askerî Müzesini 29 Ekim Pazar günü vatandaşlarımız ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. Tüm halkımızı bekliyoruz" denildi.

DHA