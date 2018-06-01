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  3. 01 Haziran 2018 22:22

Hastalık tespit edilince pankart asıldı !

İnegöl İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Ekren, büyükbaş hayvanlarda görülen şap nedeniyle hayvan pazarının 21 gün kapalı olacağını açıkladı.

Hastalık tespit edilince pankart asıldı !
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İnegöl İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Ekren, Cemiyet Mahallesinde büyükbaş hayvanlarda görülen şap nedeniyle Hayvan Pazarı'nın 21 gün süre ile kapatıldığını kamuoyuna bildirdi.

Hayvan Pazarı'nın geçici süreyle kapatıldığını ifade eden Ekren, "Cemiyet Mahallemizdeki büyükbaş hayvanlarda tespit edilen şap hastalığı nedeniyle Hayvan Pazarı'nın kapatılması gündemde.

21 Gün süre ile Hayvan Pazarı'mız kapatılmış bulunmaktadır. Vatandaşlarımız hayvan alıp satarken, hayvanların hastalıksız ve aşılarının tam yapılmış olmasına dikkat etsinler. Artık 21 gün boyunca dışarıdan hayvan girişi yasaklanmıştır, vatandaşlarımıza duyurulur" dedi. 

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