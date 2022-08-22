Hastanede kahreden ölüm!

Samsun'da görev yaptığı hastanede baygın halde bulunan erkek hemşire hayatını kaybetti.

Olay, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Tıp Fakültesi Hastanesi, Dahiliye Yoğun Bakım Sevisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hemşire F.K., görev yaptığı yoğun bakım servisinde baygın halde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan F.K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. .K. 'nun kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.