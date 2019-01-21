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  3. 21 Ocak 2019 21:20

Hastanede skandal ! Çocuklar ağladı doktor umursamadı

Adana'da bir hastanede hasta çocukların ve ebeveynlerinin beklediği sırada doktorun iskambil oynaması olay yarattı.

Hastanede skandal ! Çocuklar ağladı doktor umursamadı
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Adana'da bir hastanenin çocuk acil servisinde hasta çocuklar anne ve babalarının kucağında ağlayarak tedavi sırası beklerken, görevli doktorun bilgisayarında iskambil oynadığı görüldü. Görüntülerin ortaya çıkması sonrasında doktorun o sırada hastanede temizlik yapıldığını ve bu nedenle hastalara bakılmadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Alınan bilgiye göre olay, 19 Ocak akşamı bir kamu hastanesinde yaşandı. Çocukları hastalanan ebeveynler, çocuk acil servisi olan hastaneye gitti. Ancak çocuk acile girdiklerinde bir süre doktoru beklemek zorunda kaldılar. Bu sırada çocuklar ağrılarının da etkisiyle ağlamaya başladı. Bu arada, serviste bir doktorun bilgisayarda internet üzerinden iskambil oynadığı görüldü.

Vatandaşlar biraz sonra kendilerine bakacak bir doktorun geleceğini düşünerek beklemeye devam etti. Zaman geçmesine rağmen bekledikleri doktor bir türlü gelmeyince, bir vatandaş ise internet üzerinden iskambil oynayan doktoru cep telefonuyla görüntüledi.

Bu görüntülerin ortaya çıkması üzerine doktorun o sırada hastanede temizlik yapıldığını, bu nedenle hastalara bakılmadığını ileri sürdüğü öğrenilirken, hastane yönetimi konuyla ilgili inceleme başlattı.

İHA

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