Hastanede skandal: Hasta yanlış, tedavi yanlış, ilaç yanlış, tahlil yanlış,

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Güvenlik Raporlama Sistemi 2017 Türkiye İstatistikleri Raporu açıklandı. Raporda, tıbbi süreçlerde sağlık tesislerinde yaşanan hatalara ilişkin korkutucu veriler yer aldı.

Rapora göre, 2017 yılı içerisinde sağlık tesislerinden bakanlığa toplam 101 bin 841 hata bildirimi yapıldı. Hata bildirim sayısı 2016 yılına kıyasla yüzde 58.69 oranında arttı.

Birgün gazetesinden Burcu Cansu'nun haberine göre, en sık yapılan hata yüzde 84,60 ile laboratuvar kaynaklı gerçekleşti. Laboratuvar hataları en fazla acil servislerde görüldü. Yoğun bakım ünitelerinde de laboratuvar sonuçlarına ilişkin ciddi hatalar yapıldığı belirlendi. İkinci sırada cerrahi hatalar yer alırken hasta güvenliği açısından yaşanan en sık görülen sorun düşürülme oldu.

Raporda öne çıkan önemli tespitler şu şekilde:

HASTA KİMLİĞİ YANLIŞ

En sık yapılan hata “hastanın düşürülmesi” oldu. Bunu tıbbi kayıt işleminde “hastanın yanlış kimliklendirilmesi” izledi. Tedavi uygulaması öncesinde hasta kimliğinin doğrulanmadığı, hastanın temel bilgilerinin yanlış kaydedildiği, tedavinin kayıtlara yanlış işlendiği, tedavi gecikmesine bağlı olarak komplikasyon yaşandığı, arızalı ekipmanın zamanında onarılmadığı, hastaların asansörlerde mahsur kaldığı rapora yansıdı.

AMELİYAT YERİ HATALI

“Ameliyat bölgesinin işaretlenmemesi, hasta kimliği, ameliyat yeri ve cerrahi işlemin doğrulanamaması, ekip üyelerinin kendini tanıtmaması, malzemelerin hazır ve steril olduğunun kontrol edilmemesi, kritik olayların değerlendirilmemesi, gerekli cerrahi koruyucu faktör uygulanmaması, anestezi kaynaklı gerçekleşebilecek kritik olayların değerlendirilmemesi, kan şekeri ve kan sulandırıcı kullanılıp kullanılmadığının sorgulanmaması” ameliyathanelerde yaşanan tıbbi hatalar arasında ilk sıralarda yer aldı.

HASTAYA YANLIŞ İLAÇ YAZILDI

İlaç hatalarında ise hatalı doz belirleme öne çıktı. “Yanlış ilaç istemi, yanlış ilaç hazırlanması, elektronik ortamda yanlış ilaç seçimi, ilaçların yanlış paketlenmesi, sıcaklık ve nem uygunsuzluğu, yanlış ilaç, okunaksız el yazısı” sıklıkla görüldü.

TAHLİL SONUÇLARI YANLIŞ

Laboratuvar hataları en fazla acil servislerde görüldü. Laboratuvarlarda numuneler zamanında kaydedilmedi, hatalı kayıt yapıldı, hatalı kimliklendirilmiş numune kaydı tutuldu, hatalı test istemi yapıldı, sonuçlar zamanında verilmedi.

YOĞUNLUK RİSKİ ARTIRDI

Tıbbi hatalar en çok hasta ve iş yoğunluğu olan 08.00-12.00 saatleri arasında görüldü. Yüzde 34.8’i mesai dışı saatleri dışındaki saatlerde yaşandı.

TTB: SORUN SAĞLIK SİSTEMİ

TTB Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz, yaşananların temel kaynağının uygulanan sağlık politikaları olduğunu belirterek şunları söyledi: “Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık alanı büyük bir çöküş yaşandı. Tıp eğitiminde sorunlar var. Hastalara ayrılan zaman yetersiz. Hekimler hastalarına yeterli muayene zamanı yaratmak istiyor ancak idarelerin baskısına maruz kalıyor. Hastalar, hastane hastane dolaşıyor. Hekim dışı personel eğitimi de yetersiz. Bütün bunlar bir arada düşünüldüğünde de sağlık alanında çok ciddi problemler yaşanıyor.”