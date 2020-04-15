  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 15 Nisan 2020 17:51

Hatay beşik gibi sallanıyor ! 3. kez sallandı...

AFAD verilerine göre, Hatay'ın Yayladağı açıklarında saat 10.40'ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından saat 11.38'de aynı bölgede 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Gün içerisinde bu 2 depremin ardından 17.11'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Akdeniz'de, merkez üssü Hatay’ın Yayladağı ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Akdeniz’de Hatay’ın Yayladağı ilçesinin 33 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 10.40’ta meydana geldi. Hatay'ın Yayladağı ve İskendurun ilçelerinde de hissedilen deprem, yerin 24.99 kilometre derinliğinde oldu.

HATAY BEŞİK GİBİ SALLANIYOR !

Sabah saatlerinde 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay'ın Yayladağı açıklarında saat 17.11'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AYNI BÖLGEDE BU KEZ 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Akdeniz’de Hatay’ın Samandağı ilçesi açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 11.18'de bölgede ikinci bir deprem oldu. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, depremin büyüklüğünü 4.4, merkez üssünü ise Yayladağı ilçesinin 29.81 kilometre açığı olarak açıkladı. Deprem, yerin 36.88 kilometre derinliğinde oldu.

Aynı bölgede gece 01.30 sıralarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
deprem , yayladağı , hatay
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM