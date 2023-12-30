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Hatay bir kez daha sallandı

Hatay bir kez daha sallandı
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AFAD, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 8.94 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 05.05 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 8.94 kilometre derinliğinde yaşandı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler hatay deprem deprem oldu hatay'da deprem
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