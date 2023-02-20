Hatay sallanıyor! Bir deprem daha meydana geldi

Hatay’ın Defne ilçesinde saat 20.04’te 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir deprem daha meydana gekdi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 20.04'teki deprem, yerin 16,74 kilometre altında gerçekleşti.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 6,4 olarak rapor etti.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

6,4 büyüklüğündeki deprem başta Adana ve Mersin olmak üzere, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye ve Antalya'dan da hissedildi.

Saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde ise 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'DAN HASARLI BİNA UYARISI

Hatay'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD'dan açıklama geldi:

Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.

Riskli binaların çevresinde bulunmayın.

Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin.

CNN TÜRK Muhabiri Buse Deviren, Hatay'da meydana gelen depremle ilgili, "Yer ayağımızın altından kaydı. Çadır kentin içerisindeydik. İnanılmaz sallandık. Pek çok noktada insanlar sobalar yakıyor. Çocuklar çok korktular. İnanılmaz büyük bir depremdi. Bu artçı gibi bir deprem değildi." ifadelerini kullandı.