Hatay'da büyük deprem, Adana da sallandı

Hatay'da saat 11.36'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Adana'da da hissedildi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

AFAD, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremde, ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi. Depremin, Hatay genelinde ve Adana’nın da bazı ilçelerinden hissedildiği bildirildi.

Korkutan depremin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada "Hatay ilimiz Kırıkhan ilçesinde saat 11:36'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki artçı #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

3 AYDA 33 BİN 77 DEPREM!

6 Şubat günü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem 11 ilde 13.5 milyon vatandaşı doğrudan etkiledi. Deprem felaketi sonrası çok sayıda artçı depremler yaşanırken İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bu depremlerin sayısı hakkında bilgi verdi.

AFAD, 6 Şubat– 6 Mayıs tarihleri arasında 33 bin 077 depremin meydana geldiğini açıkladı.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat – 6 Mayıs tarihleri arasında 33 bin 77 deprem meydana geldi.

AFAD’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi: “6 Şubat Kahramanmaraş Pazarcık (Mw 7.7) ve Elbistan (Mw 7.6) depremlerinden sonra 6 Şubat-6 Mayıs tarihleri arasında 33 bin 077 deprem meydana gelmiştir. Ülkemiz ve yakın çevresindeki deprem aktivitesi AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat izlenmektedir.”

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...