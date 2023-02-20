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Hatay'daki deprem sonrası tüyleri diken diken eden video: Her yer yıkıldı

Hatay'daki deprem sonrası tüyleri diken diken eden video: Her yer yıkıldı
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Hatay Defne'de akşam saatlerinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde daha önceden hasar gören binaların yıkıldığı belirtildi.

AFAD, Hatay Defne'de saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 20.04'te meydana gelen deprem bir çok ilden hissedildi. Bölgede günlerdir canlı yayınlar yapan dijital içerik üreticisi Adem Metan da sarsıntıya sokakta yakalandı.

Depremin hemen ardından video paylaşan Metan "Her yer yıkıldı" diyerek yaşanan korku dolu anları özetledi. Metan başka bir paylaşımında ise "Kalan yerlerin hepsi yıkıldı" ifadelerini kullandı.

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