Haydar Baş belgeselinin 2. bölümü izleyiciyle buluşuyor

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), merhum genel başkanları Prof. Dr. Haydar Baş’ı, hayatının anlatıldığı belgeseller serisiyle anmaya devam ediyor.

“Benim” belgeseller serisinin 2. bölüm galası, 18 Ağustos Çarşamba günü Ankara’da yapılacak.



‘Benim Siyasetim’ adını taşıyan belgeselin ilk bölümü, Prof. Dr. Haydar Baş’ın 1947 yılında Trabzon’da dünyaya gelmesiyle başlamış ve Bağımsız Türkiye Partisi’nin kurulduğu 25 Eylül 2001’e kadar ki siyasi hayatını işlemişti.

Belgeselin ikinci bölümü ise BTP’nin kurulduğu 2001 tarihinden başlıyor ve Prof. Dr. Haydar Baş’ın Hakk’a yürüdüğü 14 Nisan 2020 tarihinde sona eriyor.



Haydar Baş’ın BTP ile yürüttüğü siyasi mücadelesinin anlatıldığı 2. Bölüm, aynı zamanda Türkiye’nin, Ortadoğu’nun ve topyekün dünyanın içinden geçtiği sürecin de bir tahlili niteliği taşıyor.

Prof. Dr. Haydar Baş’ın genel başkan seçildiği günün yıldönümü…

Belgeselin galası 18 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00’da Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.



Galanın yapıldığı gün BTP için özel bir anlam da taşıyor.



Bu tarih BTP’nin merhum liderinin resmen partinin başına geçişinin yıl dönümü.



Prof. Dr. Haydar Baş 18 Ağustos 2002 tarihinde Ankara’da düzenlenen büyük kongre ile resmen BTP Genel Başkanı seçilmişti.



Belgeselin gösterileceği günün bir diğer önemi de İslam tarihinin en acı sayfası olan Kerbela hadisesinin yıl dönümü olması.

Belgesel seri halde devam edecek

Benim Siyasetim belgeselinin 2. bölüm galasının onur konuğu BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş olacak. Galaya Hüseyin Baş’ın yanısıra parti kurmayları ve parti teşkilatları da katılım gösterecek.

Prof. Dr. Haydar Baş’ın anlatıldığı “Benim” belgeseller serisi devam edecek.

Gelecek bölümlerde Haydar Baş’ın farklı yönlerinin detaylarıyla anlatılacağı ifade edildi.

Milli Ekonomi Modeli, Ehl-i Beyt, Atatürk, Eğitim gibi başlıklar sıradaki bölümlerin konuları olacak.

Ankara’da Prof. Dr. Haydar Baş parkı açılacak

Öte yandan belgesel galasından önce aynı gün Başkent Ankara’da, Prof. Dr. Haydar Baş’ın isminin verildiği parkın açılışı yapılacak.



Etimesgut ilçesindeki parkın açılışına BTP lideri Hüseyin Baş ve Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de katılacak.



Saat 13’ te yapılacak açılış töreninin ardından park, halkın hizmetine sunulacak.