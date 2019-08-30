Hayvan Hakları Savunucuları'ndan Adalar açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Ulaşım Çalıştayı’nın ardından 25 sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek ortak bir bildiri yayınladı. STK’lar, çalıştayın hayvan sömürüsünü bir eksende sınırlı kaldığını ve faytonlarda çalıştırılan atların hakları, özgürlükleri için hiçbir çözüm sunamadığını savundu. Örgütler, atlı faytonların koşullarının iyileştirilerek devam ettirilmesini değil, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimden önce söz verdiği gibi tümüyle sona erdirilmesini talep etti.

“HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI İÇİN HÜKÜMSÜZDÜR”

Çalıştayın, hayvan hakları savunucuları için hükümsüz olduğu belirten 25 STK, bildiride şu ifadelere yer verdi; “Gerek verilen sözler gerekse kamunun konuyla ilgili beklentisi ve değerlendirmesi göz önüne alındığında, gerçekleştirilen bu çalıştayın içeriğinin ve sonucunun önceden yapılandırıldığı ortadadır. Gerekli ön hazırlıklar ve duyurular yapılmadan apar topar düzenlenen çalıştay, hayvan sömürüsünü olumlayan bir eksende sınırlı kalmış ve hiçbir çözüm sunamamıştır”

“ATLAR ZULÜM GÖRÜRKEN KONUYU YENİDEN TARTIŞMAYA AÇTI”

Bildiride, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 20 Haziran'da verdiği bir röportajda, fayton uygulamasına son verileceğini ve elektrikli faytonların kullanıma gireceğini söylediği hatırlatılarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu'nun ‘Oylarımız Hayvanlar İçin’ kampanyası kapsamında ‘Söz Veriyorum' taahhütnamesini de 27 Mart'ta imzaladı. Bu seçim vaadini yerine getirmesi gerekirken, yaz boyu konuyu sürüncemede bıraktı, atlar bu arada zulüm görüp ölmeye devam ederken çalıştay düzenletip konuyu yeniden tartışmaya açtı. Bu kabul edilemez bir durumdur” denildi.

“YÜZLERCE AT FAYTON ZULMÜ İLE CAN VERDİĞİ ORTADA”

Bildirinin devamında, şöyle denildi; “Her yıl sadece Adalar'da yüzlerce atın fayton zulmü ile can verdiği ortadayken, atlı faytonların Adalar'ın simgesi olduğu söylenebilmektedir. Adalar'da atlı faytonların kalmasını isteyenlerin olduğu söylenirken, kalkmasını isteyenlerin taleplerine kulak tıkanmıştır”

“TALEBİMİZ ATLI FAYTONLARIN TARİHE KARIŞMASI”

Taleplerini de dile getiren STK’lar, atlı faytonların hiçbir koşul gözetilmeden derhal kaldırılması gerektiğini tek bir faytonda tek bir atın kalmayacağı şekilde faytonlardan kurtulmasını istediklerini ve atlı faytonların tarihe karışması gerektiğini söyledi.

BİLDİRİYE İMZA ATAN STK’LAR

Adalar Savunması, Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu, Bursa Vegan İnisiyatifi, Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu, Dört Ayaklı Şehir, Ekoloji Topluluğu, Empati Derneği, Empati Hayvan Hakları Eğitimi ve Şiddetsizlik Platformu, Eskişehir Vegan İnisiyatifi, Hayvan Hakları İzleme Komitesi,Hayvan Hakları ve Etiği Derneği, Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi, Hayvanlara Adalet Derneği, Hayvanlara Özgürlük Cephesi, Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatifi, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, İstanbul Vegan İnisiyatifi, İTÜ Vegan Topluluğu, İzmir Vegan İnisiyatifi, Patili Canlar Derneği, Veganizm Özgürlüktür, Yaşam ve Dayanışma Yolcuları, Yeşil Direniş, Yeşil Öfke Ekoloji Kolektifi,Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği ve hiçbir oluşuma dâhil olmayan bağımsız hayvan özgürlüğü aktivistleri.