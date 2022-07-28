Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yeni atamalar

Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla ilgili atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Öte yandan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne, Abdullah Yasir Şahin getirildi.

Buna göre; Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğüne Yasemin Girici, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne Ömer Karademir, Muhasebat Genel Müdürlüğüne Serkan Yüceer, Risk Analizi Genel Müdürlüğüne Fatih Mehmet Bal, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, Kemalettin Işık, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Ali Köse atandı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne ise Abdullah Yasir Şahin atandı.