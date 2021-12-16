Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni ekonomiyle ilgili flaş açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni ekonomiyle ilgili önemli açıklama geldi. Açıklamada, "Para ve maliye politikalarının eşgüdümü ile tüm araçlar etkin kullanılacak" denildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Türkiye Ekonomi Modeli uygulanırken para ve maliye politikalarının eşgüdümü ile tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacaktır" denildi.
Bakanlıktan yapılan yeni ekonomi modeli açıklaması şu şekilde;
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) December 16, 2021
(16.12.2021) pic.twitter.com/2krdi4fsOb
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