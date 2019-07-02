  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 02 Temmuz 2019 12:02

Haziran ayında 166 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, haziran ayında yapılan operasyonlarda 166 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Son a6 ayda ise 649 terörist öldürüldü.

Haziran ayında 166 terörist etkisiz hale getirildi
A+ A-

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, haziran ayındaki operasyonlarda 166 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Çataklı son 6 ayda ise 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık'ta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Çataklı açıklamasında, haziran ayındaki operasyonlarda 166 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Çataklı ayrıca, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 381 kişinin tutuklandığını ve bu yılın 6 ayında düzenlenen operasyonlarda 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

AA

terörist , haziran , ismail çataklı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM