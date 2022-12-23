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HDP'den Paris'teki saldırıya ilişkin açıklama

HDP'den Paris'teki saldırıya ilişkin açıklama
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HDP'den Paris'te Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin bulunduğu sokakta gerçekleşen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili açıklama yapıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'in 10'uncu bölgesindeki Enghien Sokağı'nda bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

SALDIRGAN 69 YAŞINDA
69 yaşında olduğu belirtilen saldırgan etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Ayrıca yakalanan saldırganın Fransız yetkililer tarafından bilinen ve 1 yıl önce bir göçmen kampına saldırıda bulunan bir isim olduğu öne sürüldü.

HDP'DEN 'PARİS' AÇIKLAMASI
Saldırı ile ilgili HDP'nin Resmi Avrupa Temsilciliği, Twitter'dan açıklama yaptı. Paylaşımda "Fransız BFMTV'nin son haberine göre, Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne düzenlenen saldırıda iki kişi öldü. Birkaç kişi yaralandı. Bu ölümcül saldırının azmettiricilerinin kim olduğunu tahmin edebiliyoruz. Avrupa'daki Kürt halkıyla acilen dayanışma çağrısı yapıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Etiketler hdp paris
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