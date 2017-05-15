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  3. 15 Mayıs 2017 23:23

HDP'li Aslan gözaltına alındı !

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan gözaltına alındı.

HDP'li Aslan gözaltına alındı !
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HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, İstanbul sahiba Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Kuveyt'e bir konferansa katılmak için Sabiha Gökçen Havaalanına giden HDP Batman Milletvekilli Mehmet Ali Aslan, saat 21.00 sıralarında gözaltına alındı. habertürk Haber Merkezinden Bulut Kutlu'nun haberine göre Batman'da bir yürüyüşe katıldığı ve 'toplantı gösteri kanununa muhalefet' ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Aslan havaalanında bekletiliyor. Mehmet Ali Aslan gözaltına alındığını sosyal medya hesabından da duyurdu.

Habertürk

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