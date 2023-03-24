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HDP'li Paylan'dan Ağıralioğlu'na tepki: Dilimizi ısırıyoruz

HDP'li Paylan'dan Ağıralioğlu'na tepki: Dilimizi ısırıyoruz
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HDP'li Garo Paylan, İYİ Parti'li Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarını eleştirdi. Paylan, "Kullanmak istemediğim sıfatları kullanabilirim. Ama dilimizi ısırıyoruz" dedi.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçim tarihi yaklaştıkça siyaset gündeminde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Siyasilerden dikkat çeken çıkışlar gelirken son olarak İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun basın toplantısında kullandığı ifadeler dikkat çekti. Siyasilerin peş peşe açıklamalar yaptığı konuya ilişkin bir açıklama da HDP Milletvekili Garo Paylan'dan geldi.

Garo Paylan, Yavuz Ağıralioğlu'nun yaptığı çıkış hakkında Halk TV'ye açıklamalarda bulundu. Paylan, “Ben de ona karşı inanın bir araba laf söyleyebilirim. Şu anda kullanmak istemediğim sıfatları kullanabilirim. Ama dilimizi ısırıyoruz. Kullanmıyoruz. Niye? Çünkü onun da seçmenleri var ve onun seçmenleri de değişim talebi içindeler" dedi.

NE OLMUŞTU?
TBMM'de dün basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Milletvekili Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP'yi eleştirdi. Ağıralioğlu, "Söylüyorum ki HDP'nin olduğu bir denklemde biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Ben defalarca ifade ettim. HDP'ye oy veren 6 milyon seçmen, herhangi bir partimiz, HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın oyunu alabilirse ben bunun övüncüyle yaşarım. Ancak Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. Devlete katil derken cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil diyerek gösteremediniz" ifadelerini kullandı.

Etiketler Garo Paylan Ağıralioğlu tepki
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