Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam gelecek mi ?
Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam gelecek mi ?
Hemen e-Devlet'ten kontrol edin ! Evli kadın hayatının şokunu yaşadı
Hemen e-Devlet'ten kontrol edin ! Evli kadın hayatının şokunu yaşadı
Ünlü bankadan dolar için bomba tahmin !
Ünlü bankadan dolar için bomba tahmin !
Yeni İstanbul Havalimanı’nda uçak bileti 59 TL, otopark 53 TL !
Yeni İstanbul Havalimanı’nda uçak bileti 59 TL, otopark 53 TL !
Denizli'de eğitim uçağı düştü !
Denizli'de eğitim uçağı düştü !
Soğuk hava ve yağışlar ne kadar sürecek ?
Soğuk hava ve yağışlar ne kadar sürecek ?
İDO'dan açıklama geldi: 1 Aralık itibariyle seferler duruyor !
İDO'dan açıklama geldi: 1 Aralık itibariyle seferler duruyor !
Ege Denizi'nde operasyon ! Beklenen haber az önce geldi
Ege Denizi'nde operasyon ! Beklenen haber az önce geldi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 19 Kasım 2018 15:41

Hemen e-Devlet'ten kontrol edin ! Evli kadın hayatının şokunu yaşadı

Bursa'da evli ve 2 çocuk annesi kadın nüfus kayıt örneği çıkartmak için girdiği e-Devlet'te hayatının şokunu yaşadı.

Hemen e-Devlet'ten kontrol edin ! Evli kadın hayatının şokunu yaşadı
A+ A-

Bursa'da bir devlet kurumuna vermek üzere e-devlet üzerinden nüfus kayıt örneği alan evli ve 2 çocuk annesi H.K. belgede, doğumundan 11 yıl önce başka biriyle daha evlendiğine dair kayıt çıkınca büyük şok yaşadı.

Bursa’da yaşayan H.K., bir devlet kurumuna vermek üzere e-devlet’ten nüfus kayıt örneği aldı. Belgeyi inceleyen H.K., 2 kişiyle evli olduğunu gördü. H.K., 1993 yılında evlendiği, bu evlilikten 2 çocuğunun olduğu ve herhangi bir boşanma kaydının bulunmadığı bir kayıt ile bekârlık dönemini içeren kaydın yanı sıra doğumundan 11 yıl önce başka biriyle evlendiğine dair başka bir kayıt çıktığını belirtti. H.K., “Kayda göre 2017 yılında vefat eden, 1939 doğumlu E.C. ile 1960 yılında evlenmiş görünüyorum. Kayıtlardaki bu hatanın düzeltilmesi için avukatım aracılığıyla yargıya başvurdum” dedi.

‘BEKÂRLIK, EVLİLİK VE TANIMADIĞI KİŞİYLE EVLİLİK’

H.K.’nin avukatı Fırat Karayaka ise müvekkilinin 1971 doğumlu olduğunu, 1993’te evlendiğini ve 2 çocuğunun olduğu bu evliliğin devam ettiğini belirtti. Karayaka, müvekkilinin kısa süre önce, bir devlet kurumuna verilmek üzere nüfus kayıt örneği aldığında 3 kaydının göründüğünün farkına vardığını söyledi. Avukat Fırat Karayaka, bu kayıtlardan birinin müvekkilinin bekârlık dönemine, ikincisinin evlendiği döneme ait olduğunu, üçüncüsünün ise tanımadığı bir kişiyle evli göründüğüne dair kayıt olduğunu söyledi. Karayaka, “Asliye hukuk mahkemelerinde, nüfus kaydının düzeltilmesi davalarında bu vekalet ücretinin ödenmesine hükmedilmediği için hukuki bilgisi eksik olan ya da avukat desteğine ihtiyaç duyan kimseler tamamen idarenin kusurundan sebeple açması hasıl olan bu davadan dolayı avukatlık ücreti ödüyorlar. Dava kazanılıp hata giderildiğinde müvekkilin yaptığı dava masrafları ve ilan vekalet ücretinin ödenmemesi de ayrıca bir mağduriyet doğurmaktadır” dedi. 

DHA

e devlet , evli kadın , nüfus kayıt örneği , edevlet , e-devlet
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM