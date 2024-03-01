Hepsi ele geçirildi! Piyasa değeri 2,5 milyon lira...

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarmanın sahte deterjan ve şampuan üretildiğini belirlediği depoya yapılan baskında piyasa değeri 2,5 milyon lira olan sahte ürün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ilçesinin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki sanayi bölgesinde bir depoda çeşitli markalara ait sahte deterjan ve şampuan üretimi yapıldığını belirledi.

Irak vatandaşı M.N.K. ile B.B.Ö.'nün kullandığı depoda yapılan aramada, ünlü firmaların adının kullanıldığı sahte 420 kilo toz deterjan, 19 ton 675 kilo sıvı deterjan, 128 litre şampuan, 5 bin 885 çeşitli ebatlarda deterjan bidonu, bin 800 bidon deterjan kapağı, bin 935 farklı markalara ait karton kutu, 5 bin çeşitli markalara ait etiket, elektronik doldurma ve etiketleme makinesi ele geçirildi.

Piyasa değeri 2,5 milyon lira olduğu belirtilen ürünlerle ilgili M.N.K. ve B.B.Ö., hakkında yasal işlem başlatıldı.